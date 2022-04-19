Новости шоу-бизнеса: беременная Ляйсан Утяшева, Алла Пугачева повеселилась с Андреем Макаревичем, загорелый Иван Ургант вышел на связь

Алла Пугачева отмечала свой день рождения в Израиле в компании оскорбившего россиян Андрея Макаревича. А Иван Ургант вместо поздравлений с днем рождения отхватил от подписчиков тонны критики за трусость. Эти и другие главные новости сайта Teleprogramma.pro – в нашем дайджесте от 18 апреля.

Загорелый Иван Ургант вышел на связь

Телеведущий Иван Ургант несколько недель провел в Израиле. Неудивительно, что он сильно загорел – смуглого шоумена поклонники увидели впервые за долгое время. Он появился в Сети в свой день рождения, но вместо поздравлений подписчики захейтили звезду. Ему припомнили его бегство из страны, пристыдив за трусость.

Наталья Фриске не захотела отбирать день рождения у племянника

Младшая сестра покойной Жанны Фриске, Наталья, недавно стала мамой. Она рассказала, почему не родила дочь Луну в тот же день, когда на свет появился ее племянник, сын Жанны Платон Шепелев.

«Я не захотела у Платошки отбирать день рождения. Все-таки у них должны быть разные дни. Я решила, что рожу на следующий день», — поведала звезда.

Андрей Макаревич собрался в тур по России

Оскорбивший россиян Андрей Макаревич собрался подзаработать на Родине. Он сейчас проживает в Израиле, но выступить намерен в России. Концерты уже анонсированы на май и июнь, правда, май и июнь. Правда, билеты пока продаются крайне плохо. Возможно, всему виной нелестное высказывание артиста о россиянах.

Никита Михалков прошелся по Ивану Урганту

Режиссер Никита Михалков в эфире YouTube-шоу «Бесогон TV» прошелся по телеведущему Ивану Урганту, которого называют большим патриотом. «Тогда у меня вопрос: почему «большой патриот» не выскажется как большой патриот? Почему не взять и не выступить перед беженцами, перед ранеными», — недоумевает мэтр.

Алла Пугачева повеселилась с Андреем Макаревичем

В Сеть попали фото с празднования Пугачевой своего дня рождения. В этом году именины примадонна отмечала в Израиле. И на кадрах Алла Борисовна приобнимает за плечи экс-лидера «Машин времени». Он сейчас тоже живет в Израиле, где родился его четвертый сын.

Ляйсан Утяшева показала себя на большом сроке беременности

Телеведущая Ляйсан Утяшева разместила в личном микроблоге фотографии из архивного альбома. На них она позирует с огромным животиком – это последние месяцы беременности.

Многие фанаты посчитали, что гимнастка скрывала от них третью беременность – у нее уже есть двое детей от Павла Воли, и звезда лишь поностальгировала о своем интересном положении.

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