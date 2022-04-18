Компания-то нашлась? Пугачева в струящемся платье под оливу кутила с Макаревичем на свое 73-летие

Примадонна устроила праздник в честь своего дня рождения. А ведь в прессе писали, что в Израиле певица успела заскучать.

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в соцсетях появилось ее свежее фото, которое было сделано на праздновании ее дня рождения кем-то из гостей. На снимке именинница позирует рядом с Андреем Макаревичем.

При этом многие поклонники удивились, что на памятном фото Алла Борисовна стоит с 68-летним музыкантом, а не с мужем, шоуменом Максимом Галкиным.

Возможно, именно телеведущий запечатлел именитых гостей с Примадонной. За руку певицу держит восьмилетняя дочка Лиза, которая не отходила от мамы ни на шаг. Где в этот момент был ее братик Гарри, непонятно. Вот только сынишка Примадонны, как и Максим, в кадр не попал.

Примадонна покрасовалась на вечеринке по случаю дня рождения в оливковом платье с широким белым ремешком на талии и ультрамодных «челси». Алла Борисовна приобняла Андрея Макаревича, положив ему руку на плечо. Напомним, что артистка с семьей отдыхает в Израиле. Еще музыкальный критик Сергей Соседов дал понять, что Примадонна за границей в одиночестве не прозябает. У нее там много друзей.

«В одиночестве не прозябает?», «Ну вот… А то писали, что Аллуся совсем заскучала в Израиле», «Есть с кем отметить день рождения!! Друзья повсюду», «Какая моложавая», «Супер! Лиза просто ангелочек», — написали фолловеры.

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