Валя Карнавал подогрела слухи о скорой свадьбе с красавцем-женихом

Валя Карнавал несколько лет назад прославилась на всю страну. Она является блогером и певицей. Несмотря на то, что Лариса Долина во время встречи с ней заявила, что юная исполнительница не может попасть ни в одну ноту, у Вали целая армия поклонников.

Она также участвовала в шоу «Звезды в Африке», где познакомилась со спортсменом Сашей Стоуном. Между ними пробежала искра.

В Москве Стоун стал часто видеться с Валей. Они несколько раз отметились на публике, а потом боец ММА даже познакомил избранницу с семьей. И хоть блогерша раньше отрицала, что у нее есть чувства к спорстсмену, они стали встречаться. В соцсетях она хвастается роскошными букетами цветов.

А вот на днях Карнавал запечатлелась с избранником в ресторане. Она была одета в платье и выглядела счастливой. Потом юная артистка засветила кольцо на безымянном пальце. Она подогрела слухи о скоро свадьбе с возлюбленным. 20-летняя блогерша ранее признавалась, что о семье не думала.

Поклонники поздравляют молодых. Многие уверены, что из них получится крепкий союз. Еще в Африке Стоун кормил ее с ложечки и старался успокоить, когда она переживала. «Ну что за пара», «Красивые очень», «Свадьба ждет», «Ну до чего вы подходите друг другу», — стали писать подписчики.

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