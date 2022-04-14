Словно невеста с женихом: Валя Карнавал в пышном платье трепетно прижалась к бойфренду

Звезда TikTok, певица Валя Карнавал на проекте «Звезды в Африке» познакомилась с блогером Сашей Стоуном. Между молодыми людьми пробежала искра, они начали общаться и не скрывали симпатию друг к другу – все вокруг наблюдали за развитием их отношений из дружеского теплого общения в настоящий роман.

После проекта они продолжили общение и перестали отрицать роман. Накануне Стоун отметил свой день рождения, и в этот день Карнавал была рядом. На памятном фото они нежно прижались друг к другу.

Валя в пышном розовом наряде прильнула к бойфренду, словно невеста к жениху. Кто знает, возможно, свадьба уже не за горами!

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