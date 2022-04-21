Бузова об опоздании Губерниева: «Пунктуальность — вежливость королев»

В четверг, 21 апреля, в эфире «Матч ТВ» состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие Ольга Бузова, Дмитрий Губерниев и Тина Канделаки. Поп-звезда приехала вовремя на мероприятие, однако ее оппонент опоздал из-за пробок.

«Пунктуальность — вежливость королев», — с обидой заявила Бузова, исказив устойчивое крылатое выражение. Как вы помните, правильно говорить «Пунктуальность — вежливость королей».

При этом певица подчеркнула, что простила комментатора и уже не держит на него зла.

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