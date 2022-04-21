«Идет абсолютно все»: Бузова в элегантном платье едва прикрыла свои прелести на публике

Телеведущая щегольнула в пикантном образе. Однако модельер Наз Маер объяснил, почему такой поступок вполне оправдан.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она длительное время была участницей «Дома-2», а потом заняла место Ксении Собчак. Теперь блондинка знаменита на всю страну.

Она частая гостьях на светских раутах, а также любит эпатировать публику нарядами. В последнее время артистка ездила на съемки и давала концерты. Она лишь для выступлений выбирала провокационные луки.

Но накануне в Москве состоялась премия Musiс Box Russia. На красной дорожке Бузова появилась в смелом платье с разрезами и глубоким декольте. Наряд два прикрыл ее прелести.

Она дополнила лук шляпкой, перчатками и длинными сапогами-чулками. Образ получился ярким. Ольга затмила своих коллег. Потом она даже устроила фотосессию, красуясь на камеру. В этот вечер домой артистка уехала с наградой.

Поклонники осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«Чертовски привлекательный, но элегантный образ. Самое интересное, что Ольге идет абсолютно все: и струящаяся юбка, и глубокое декольте, и сапоги-чулки, и шляпка. В таком не только на фотосессию, а вполне можно появиться на красной ковровой дорожке и выглядеть роскошно! Можно придраться и сказать, что слишком много голого тела: и глубокое декольте, и разрез аж до пояса, что заставило Ольгу отказаться от нижнего белья. Но! Будь разрез меньше, как бы она продемонстрировала сапоги-чулки? Так что тут все понятно и зачем, и для чего. Оправдано. Цвет яркий. Может быть есть некая погрешность в передаче чистоты цвета, но мне кажется, что это даже не красный, а ближе к алому. Эффектный оттенок, который поддержит не каждая внешность. Сильную и волевую Ольгу от оттенил. Она не потерялась в цвете. Очень хорошо», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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