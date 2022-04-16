«Я ничего не хочу желать»: Алексей Ягудин не сдержал слез, говоря о Татьяне Тарасовой

По словам олимпийского чемпиона, на первое место с возрастом выходит простое человеческое общение.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин не смог сдержать слез, когда говорил о своем знаменитом тренере Татьяне Тарасовой.

«Чем можно удивить Татьяну Анатольевну? Всегда во время ее дней рождений я ей что-то желал. В этом году я говорю: «Я ничего не хочу желать». Не хочу желать банального здоровья, счастья, мы уже достаточно взрослые люди. Особенно Татьяна Анатольевна, прошедшая многое». Алексей Ягудин

Как отметил Алексей Ягудин, он хотел бы пожелать каждому впитывать хотя бы частицу того, чем владеет Татьяна Тарасова. Будь то эмоции, знания или просто частица заслуженного тренера СССР. По словам Ягудина, с годами на первое место выходит просто человеческое общение, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Татьяне Тарасовой еще в феврале исполнилось 75 лет. Недавно состоялось красивое гала-шоу в честь этого события, которое организовал хореограф Илья Авербух.

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