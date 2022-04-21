Каждый день на работе: Иван Ургант после отпуска приступил к своим обязанностям на телевидении

Телеведущий уже почти месяц трудится, несмотря на все слухи о себе.

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что телеведущий Иван Ургант уже три недели назад вернулся в Россию. Более того, он давно приступил к выполнению своих трудовых обязанностей на Первом канале.

«Урганта не было в России десять дней, и он уже давно, недели три как, прилетел и каждый день на работе». Источник

Напомним, что Иван Ургант 11 марта покинул Россию. Он отмечал, что отправился в отпуск. По некоторым данным, в Израиле он поправлял здоровье, сообщает РИА Новости.

Через какое-то время Ивана Урганта заметили в одном из московских ресторанов. Он кого-то ждал. Между тем гуляют слухи, что телеведущий продает всю свою российскую недвижимость.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.