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Каждый день на работе: Иван Ургант после отпуска приступил к своим обязанностям на телевидении

Телеведущий уже почти месяц трудится, несмотря на все слухи о себе.

Каждый день на работе: Иван Ургант после отпуска приступил к своим обязанностям на телевидении
Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что телеведущий Иван Ургант уже три недели назад вернулся в Россию. Более того, он давно приступил к выполнению своих трудовых обязанностей на Первом канале.

Иван Ургант
Иван Ургант. Фото: Global Look Press

«Урганта не было в России десять дней, и он уже давно, недели три как, прилетел и каждый день на работе».

Источник

Напомним, что Иван Ургант 11 марта покинул Россию. Он отмечал, что отправился в отпуск. По некоторым данным, в Израиле он поправлял здоровье, сообщает РИА Новости.

Через какое-то время Ивана Урганта заметили в одном из московских ресторанов. Он кого-то ждал. Между тем гуляют слухи, что телеведущий продает всю свою российскую недвижимость.

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Иван УргантИзраильМоскваПервый каналРоссия