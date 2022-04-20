Рецепт кулича к Пасхе
Видео
Как приготовить штрудель с мороженым
Видео

Дешевле в три раза: стало известно, за сколько Иван Ургант продает недвижимость в России

Недавно шоумен вернулся из Израиля.

Дешевле в три раза: стало известно, за сколько Иван Ургант продает недвижимость в России
Иван Ургант. Фото: Global Look Press

На днях стало известно, что Иван Ургант решил продать свою невидимость в Москве и Подмосковье. В собственности у шоумена – особняк в «Горках-10» и апартаменты в Москва-сити.

Иван Ургант спешно продает рублевский особняк с плесенью
Иван Ургант спешно продает рублевский особняк с плесенью. Фото: Руслан Вороной, Экспресс газета

По словам жителей подмосковного поселка, Ургант давно там не появлялся. Дом телеведущий купил в 2018 году за 400 млн рублей, но жить с семьей там не остался. Все дело в том, что после переезда, недвижимость покрылась плесенью. Иван планировал сдавать жилье в аренду, однако желающих не нашлось.  Теперь же Ургант хочет продать дом практически в три раза дешевле – за 150 млн рублей.

Пятиметровый забор вокруг особняка с плесенью и участка в 160 соток
Пятиметровый забор вокруг особняка с плесенью и участка в 160 соток. Фото: Александр Рогоза/КП

У специалистов в сфере продаж — неутешительное для шоумена мнение.

«Конечно, этот дом придется сносить. Вряд ли есть смысл вкладывать деньги в его «лечение», — цитирует подрядчиков «Комсомольская правда».

Напомним, недавно Иван Ургант вернулся из Израиля, а 16 апреля отметил свой 44-й день рождения.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Вечерний УргантИван УргантИван Ургант последние новости