Дешевле в три раза: стало известно, за сколько Иван Ургант продает недвижимость в России

На днях стало известно, что Иван Ургант решил продать свою невидимость в Москве и Подмосковье. В собственности у шоумена – особняк в «Горках-10» и апартаменты в Москва-сити.

По словам жителей подмосковного поселка, Ургант давно там не появлялся. Дом телеведущий купил в 2018 году за 400 млн рублей, но жить с семьей там не остался. Все дело в том, что после переезда, недвижимость покрылась плесенью. Иван планировал сдавать жилье в аренду, однако желающих не нашлось. Теперь же Ургант хочет продать дом практически в три раза дешевле – за 150 млн рублей.

У специалистов в сфере продаж — неутешительное для шоумена мнение.

«Конечно, этот дом придется сносить. Вряд ли есть смысл вкладывать деньги в его «лечение», — цитирует подрядчиков «Комсомольская правда».

Напомним, недавно Иван Ургант вернулся из Израиля, а 16 апреля отметил свой 44-й день рождения.

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