«Урганта мне не за что любить»: Кушанашвили прошелся по прагматизму телеведущего

Отар Кушанашвили на одном из своих шоу «Каково?!» обратился к зрителям, которые переживают за Ивана Урганта.

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Используя грубые просторечные слова, журналист заверил, что ведущему вечерней программы, дескать, плевать на сочувствующих ему зрителей. И им совсем не стоит беспокоиться за него, у Ивана якобы все схвачено и продумано — он уже давно накопил не только на свое беззаботное настоящее, но и на будущее своих детей и внуков. А вот его приятель Максим Галкин — «божья тварь».

Теперь в своем телеграме Отар решил уточнить, что он хотел сказать на самом деле. «Я имею в виду голый прагматизм и психоэмоциональное устройство: это вам не Отарик с его душевностью», — сказал Отар Кушанашвили.

«Галкина я люблю, а Урганта мне не за что любить. И с Галкиным, и с Ургантом у нас, полагаю, полная взаимность», — подчеркнул журналист.

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