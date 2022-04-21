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Сотрудники «Электротеатр Станиславский» ушли в «глухую оборону» после отмены спектакля с Ауг

Директор Ирина Золина и актер Валерий Афанасьев не пожелали общаться с прессой.

Сотрудники «Электротеатр Станиславский» ушли в «глухую оборону» после отмены спектакля с Ауг
Юлия Ауг. Фото: Global Look Press

Директор «Электротеатра Станиславский» Ирина Золина и актер этого же культурного учреждения Валерий Афанасьев не пожелали общаться с прессой после скандала с участием актрисы Юлии Ауг, сообщает корреспондент Teleprogramma.pro.

Юлия Ауг
Юлия Ауг. Фото: Global Look Press

«Нет времени с вами говорить. Всего доброго. До свидания», — заявила Ирина Золина.

«Я не даю интервью. Извините», — кратко прокомментировал Валерий Афанасьев.

Напомним, что в «Электротеатре» должен был состояться спектакль «Сад» с актрисой Юлией Ауг в главной роли. В СМИ прошла информация об этом. В итоге постановку отменили. Ранее Юлия Ауг не раз негативно высказывалась о родной стране и ее президенте.

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"Электротеатр Станиславский"Валерий АфанасьевИрина ЗолинаСпектакль "Сад"Юлия Ауг