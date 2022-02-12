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«Как она, встречаются очень редко»: Юлия Ауг высказалась после смерти Евгении Брик

Актриса вспомнила, как общалась с женой Валерия Тодоровского.

«Как она, встречаются очень редко»: Юлия Ауг высказалась после смерти Евгении Брик
Юлия Ауг. Фото: Instagram.com/juliaaug

Исполнительница главной роли в фильме «Соседи» Юлия Ауг не может поверить, что актрисы Евгении Брик больше нет.

Артистка рассказала, как узнала о смерти коллеги.

«Утро началось с этой новости. Какое-то совсем ранее утро. Полина прочитала и согнулась пополам, как от удара в живот. Я испугалась. Подбежала:
— Поля, что!? Что случилось?
— Мама, пишут, что Женя Брик умерла.
Невозможно. Ни воспринять, ни поверить в это. Совершенно невозможно. Женя такая красивая, такая талантливая, такая хорошая. Такие, как она, встречаются очень редко. Очень хорошая», — оставила такое сообщение Ауг в своем Facebook.

Ауг поделилась наблюдениями за Евгений Брик во время съемок «Садового кольца».

«Я по-человечески влюбилась в нее на съемках «Садового кольца», иногда просто наблюдала, как она работает, как учит текст, как общается, как смеется, как совершенно бесстрашно пробует сцену, как поддерживает, как отдает всю себя партнеру», – вспомнила актриса.

«Я смотрела и думала: «Вот абсолютно счастливый человек». Ей столько дано, и она так тратит себя, и всем, кто сейчас в ее поле — теплее, веселее, лучше. Как она рассказывала о свой сестре, о своей дочери, как гордилась ими. Столько любви в Жене. Я не могу и не хочу. Евгения Брик», – резюмировала Юлия.

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