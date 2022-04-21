Продолжает зарабатывать в стране: спектакль с оскорбившей россиян актрисой Ауг отменили в Москве

Как ни в чем не бывало звезда продолжает получать гонорары в России.

51-летняя актриса Юлия Ауг известна не только многочисленными ролями в театре и кино, но и своими громкими оскорблениями страны и россиян. Особенно сильно ее критика зазвучала после начала украинской кампании.

Звезда заговорила об эмиграции, поставила в Эстонии, скрылась в Эстонии, там поставила спектакль в поддержку Украины. И сейчас в Сети обратили внимание, что она собралась зарабатывать в Москве.

В частности, «Электротеатр Станиславский» проанонсировал постановку с Ауг. Запомнившие оскорбления россияне не смогли пройти мимо этой рекламы и призвали организаторов отменить спектакль.

«Русские скоты»… — вот лишь некоторые пожелания актрисы. Сегодня она как ни в чем не бывало выходит на столичную сцену государственного театра и получит, соответственно, гонорар от государства, против которого несколько лет ведет разрушительную деятельность», — напомнила актриса Лариса Бравицкая, которую процитировала «Комсомольская правда».

Волна негодования дошла до театра, и спектакли с Ауг все-таки отменили.

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