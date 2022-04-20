Мария Шукшина анонсировала в Москве спектакль с Юлией Ауг, которая уехала из России в Эстонию

Актриса Мария Шукшина в «Телеграме» сделала репост из телеграм-канала «ЫЫху Москвы». В нем анонс постановки «Сад», где на сцену «Электротеатра» в Москве выйдет актриса Юлия Ауг.

В тексте, в частности, отмечается, что жителям России наверняка будет обидно и больно, что Юлия Ауг ставит спектакли в Эстонии, куда уехала, а выступает с ними в России.

«Вы вне себя от того, что Ауг зарабатывает деньги в России, рассказывая байки об отъезде на ПМЖ в Эстонию?! Сегодня все свои претензии вы можете высказать Юлии лично. В самом центре столицы играет Юлия Ауг! P.S. Вы еще сомневаетесь, что они вернутся? Они уже здесь. Поклон Минкульту и Департаменту культуры Москвы», — говорится, в частности, в сообщении.

Ранее Юлия Ауг негативно высказывалась о России и ее президенте Владимире Путине. Она дала за последнее время уже несколько скандальных интервью западным СМИ.

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