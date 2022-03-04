«Переобуваются в воздухе»: Саша Гозиас из «Дома-2» ополчилась на украинских звезд шоу-бизнеса

Бывшая участница «Дома-2» Саша Гозиас дала понять, что ее очень задели высказывания украинских звезд шоу-бизнеса в адрес России.

В своем микроблоге Саша Гозиас поделилась своим видением ситуации. По ее мнению, именно она помогла сбросить маски и показала истинные настроения в обществе.

«Я за умеренную лояльность, за здоровую толерантность, за любовь и мир, — написала Саша Гозиас. — Не за санкции против детей, котов и деревьев. Не за звезд, которые поют по-русски всю жизнь и делают себе имя за счет русскоговорящих людей, а потом переобуваются в воздухе и выходят с враждой и матами к своей аудитории!»

По мнению Саши Гозиас, последние события помогли сбросить маски и показали истинные настроения в обществе.

«Обнажаются истинные настроения. Обнажаются истинные лица. Валится наружу тьма, валится грязь», — высказалась Саша Гозиас.

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