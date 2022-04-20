«Ай, какой женишок»: Юля Салибекова сделала младшему сыну модную стрижку

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после расставания с мужем Тиграном сама занимается тремя сыновьями.

Юлия успевает заботиться обо всем. В том числе и о том, чтобы у ее сыновей были опрятный внешний вид и модные стрижки.

Юлия Салибекова отвела в салон красоты даже самого маленького сына Баграта. Малышу всего три с половиной года. Но он очень стоически перенес все манипуляции мастера. И в итоге встал с кресла настоящим красавчиком.

«Ай, какой женишок», — отвесила сыну комплимент Юлия Салибекова.

Напомним, накануне экс-участница «Дома-2» жаловалась на поведение бывшего мужа Тиграна Салибекова. По словам Юлии, Тигран манипулирует сыновьями.

Он подкарауливает старших сыновей Эльдара и Ролана на улице и просит их поговорить с мамой, чтобы она позволила ему вернуться в семью. Юлию такой подход возмущает, поскольку Тигран пытается выставить в глазах детей ее виноватой за крах их десятилетнего брака.

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