«Приходил сегодня в садик к Багратуле»: Тигран Салибеков вынужден встречаться с младшим сыном втайне от бывшей жены

Бывшие участники «Дома-2» Тигран и Юлия Салибековы разводятся после десяти лет брака и рождения троих сыновей.

Сейчас у пары проходят суды, на которых определяется размер алиментов, место проживания детей и другие важные вопросы. Как только они будут решены, Тигран и Юля официально разведутся.

Сейчас отношения между ними разрушены вконец. По словам Юлии Салибековой, Тигран, приходя в ней в квартиру, оскорблял ее и поднимал руку. Больше она не желает видеть его на пороге своего дома.

Так что, Тиграну Салибекову приходится идти на ухищрения, чтобы хоть как-то увидеться с сыновьями Роланом, Эльдаром и Багратом.

К самому младшему он заглянул в детский сад втайне от жены.

«Приходил сегодня в садик к Багратуле», — поделился Тигран Салибеков в микроблоге.

Он показал совместное фото с младшим сыном. В кадре мальчик улыбается, а вот Тиграну совсем не до смеха. Поклонники обратили внимание, что у многодетного отца очень печальный взгляд.

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