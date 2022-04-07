«Детей оставили со мной»: Юля Салибекова раскрыла детали бракоразводного процесса с Тиграном

Экс-участнице «Дома-2» Юлии Салибековой удалось еще и увеличить вдвое сумму алиментов на сыновей.

В этот четверг, 7 апреля, состоялось второе судебное заседание по бракоразводному процессу Юлии и Тиграна Салибековых.

По словам Юлии, оно прошло удачно — ее адвокатам удалось вдвое увеличить сумму алиментов, которую планировал выплачивать сыновьям Тигран Салибеков.

«Суд прошел. Я не присутствовала, там был мой адвокат. Я считаю, что удачно. Детей оставили со мной, алименты — 39 тысяч. Нормально, по-честному. Развести — не развели. Теперь отдельно нужно подавать заявление в Мировой суд», — поделилась Юлия Салибекова в соцсети.

Теперь Юлии предстоит еще борьба за одну из квартир, которая была куплена ею для сыновей, а сейчас на нее предъявил претензии Тигран Салибеков.

«И по поводу квартиры, за которую у нас идет с Тиграном спор, это квартира Баграта, заседание будет во вторник, 12 апреля. Там волнительно. Останется ли квартира Баграту или папа заберет, решится там. Дай бог, что одним заседанием ограничится. Но скорее всего, будет несколько», — рассказала Юлия Салибекова.

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