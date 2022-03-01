«Я посыплю песком»: Юлия Салибекова высказалась о своем состоянии перед разводом с мужем

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова пытается объяснить, что она чувствует, разрывая отношения с отцом своих троих сыновей.

Бывшие участники «Дома-2», супруги Юлия и Тигран Салибековы готовятся к разводу после десяти лет совместной жизни и рождения троих сыновей.

Юлия настроена решительно. Она давно дала понять, что больше не потерпит тирании мужа. В микроблоге Салибекова в стихах рассказала о своих эмоциях, которые переживает в связи с разрывом.

«Я посыплю песком этот путь,

Чтоб уже больше тут не горело.

Слишком больно себя было гнуть

Я посыплю везде, где болело», — написала Юлия Салибекова.

Она призналась, что сейчас чувствует себя намного лучше, чем в первые недели расставания с мужем Тиграном Салибековым.

Напомним, отец троих детей Тигран Салибеков из-за скандала переехал от жены Юлии Салибековой и сыновей в другую квартиру. Его возвращения Юлия больше не желает. И ей, и детям без Тиграна лучше.

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