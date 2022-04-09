«Пошла я обедать с сыном»: Собчак с небрежной укладкой и в толстовке отметилась у ресторана

Ксения Собчак является известной телеведущей. С юных лет она работает на телевидении. Примечательно, что ей удавалось общаться с разными звездами от Аллы Пугачевы до Моргенштерна.

Она постоянно находится в центре событий. И не так давно Собчак уехала в Израиль. Она не стала скрывать, что хочет провести каникулы сына Платона в теплых краях. А вот Константин Богомолов остался в Москве и продолжил работу в театре.

Несмотря на слухи об эмиграции, Ксения вернулась в Россию. Но накануне появились слухи, что она продала дорогостоящую квартиру в столицу и получила израильское гражданство.

Примечательно, что 9 апреля телеведущая решила опровергнуть слухи. Она сняла видео, на котором спокойно гуляет в Подмосковье. При этом Собчак была в зеленой толстовке и чистыми уложенными в небрежный хвост волосами.

Телеведущая язвительно высказалась про слухи посмеялась над тем, что якобы все вокруг нее фотообои и на самом деле она у реки Иордан позирует со Стеной Плача. Блондинка, на самом деле, была у Рублево-Успенского шоссе. Она пришла в местный ресторан.

«Пошла я обедать с сыном», — высказалась звезда.

Поклонники отметили, что Собчак хорошо выглядит. Многих ее вид пугал, когда она находилась в Израиле. Тогда журналистка отказалась от макияжа и даже голову мыла не всегда.

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