«Сегодня я в красоте»: Собчак в струящемся платье и пудровом жакете предстала на побережье

Телеведущая призналась, что от количества перелетов уже не понимает, где находится.

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она раньше вела «Дом-2», а также шоу «Блондинка в шоколаде». Примечательно, что журналистка может похвастаться большим состоянием, которое заработала за минувшие годы.

Теперь она предпочитает снимать собственные проекты и затрагивать серьезные темы. Недавно блондинка была в Израиле. Потом местные СМИ сообщили, что она получила израильское гражданство.

Собчак продолжает все отрицать. Она делилась кадрами с прогулок по Подмосковью. А теперь телеведущая снова отправилась в поездку. На днях она делилась кадрами из Франции.

А вот 16 апреля Ксения оказалась в гостинице на морском побережье. Свое место нахождение она оставила в тайне. На видео звезда позировала в струящемся платье с принтом и пудровом жакете. Она показала красочный вид из окна.

«Ну что друзья, вот я и дошла до состояния, когда просыпаешься в каком-то новом городе в командировке, и уже не понимаешь, где ты. Сегодня я в красоте. Впереди у меня интервью с очень харизматичным и главное неочевидным героем», — сказала телеведущая.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Собчак. Многие отметили, что ее пейзажи напоминают Португалию или Турцию. «Очень красиво», «Ксения, выглядите великолепно!», «Выглядите шикарно!», «Хорошо выглядите, глаза красивые», «Ксения, вы так мило каждый раз подчеркиваете, что находитесь в командировке и летаете каждый день по разным городам», — прокомментировали пост подписчики.

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