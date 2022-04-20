Богатство на 1,5 миллиарда рублей: что Степаненко должна отполовинить Петросяну

О том, что Евгений Петросян является не просто миллионером, а миллиардером, российская публика узнала лишь после его развода и начавшихся судебных тяжб за имущество с Еленой Степаненко. А так народный артист предпочитал вести умеренный образ жизни, особо не сверкая богатством — этакий «подпольный Корейко».

Теперь четырехлетние тяжбы бывших супругов закончены, и Елене Степаненко придется поделить с экс-благоверным половину нажитого имущества. А там есть где развернуться. По подсчетам КП, их «непосильно нажитое» тянет на 1,5 миллиарда рублей.

В собственности артистов несколько квартир и дом. Самая дорогая — площадью 516 кв. метров в центре Москвы, стоит 300 млн рублей. В ней в настоящее время проживает Степаненко. Также имеются две квартиры в старинном доме конца XIX века в Сеченовском переулке — площадью 92,64 и 138 квадратов. Плюс — две однокомнатные квартиры в 36 кв. метров, дача в Подмосковье площадью 380 кв. метров.

В собственности экс-супругов есть несколько автомобилей, собрание шедевров мировой живописи, в которой числятся полотна Айвазовского, Боголюбова, Поленова, Матисса, Шишкина, Шагала, коллекция раритетных книг XIX века. Весомая коллекция антиквариата в виде мебели, серебряной и фарфоровой посуды, статуэток и прочего добра.

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