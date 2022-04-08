Теперь финал: как новый суд поделил имущество Петросяна и Степаненко

Тяжбы продолжались почти 4 года.

Скандальный процесс между экс-супругами Еленой Степаненко и Евгением Петросяном наконец-то завершился окончательно. Он продолжался почти 4 года и теперь вынес конечное решение относительно раздела имущества, частично отменяя прежний вердикт.

Апелляцию подала Елена Степаненко, которая была недовольна предыдущим разделом. Экс-жена Евгения Петросяна, сообщает «СтарХит», особое внимание уделила документу со списком книг, которые для нее имели большое значение.

А Евгений Петросян подчеркивал важность своей коллекции картин и антиквариата, которую он собирал несколько десятилетий.

В итоге все имущество экс-супруги поделили поровну — 50 на 50. Суд продолжался 6 часов в закрытом режиме.

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