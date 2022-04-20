Повезло американке: кому Степаненко оставит имущество, которое отсудила у Петросяна

Елена Степаненко уже была у нотариуса.

Елена Степаненко и Евгений Петросян спустя четыре года судебных тяжб все-таки разделили имущество — 50 на 50.

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И хотя экс-жена Евгения Вагановича не очень довольна таким результатом, она уже позаботилась о его будущем — сходила к нотариусу за консультацией по составлению завещания. Об этом рассказал КП режиссер Анатолий Демидов. Все свое состояние артистка решила оставить падчерице Викторине Петросянц, которую любит, как родную дочку.

К слову, дочь Евгения Петросяна в период тяжб приняла сторону мачехи, а не родного отца. И во время своих визитов в Россию из Америки, где давно живет, останавливалась именно у Степаненко, а не у папы.

«Насколько я слышал, Елена обращалась к нотариусу с вопросами об оформлении завещания», — рассказал Демидов.

Елена Степаненко всей душой рвется к Викторине, мечтая навестить и ее, и внуков. Сейчас занимается оформлением визы.

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