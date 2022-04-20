Почему Степаненко изменилась в лице, когда услышала итог суда с Петросяном

Обжаловать решение Елена Степаненко теперь может только в Верховном суде.

Четыре года продолжался скандальный процесс между экс-супругами Еленой Степаненко и Евгением Петросяном. Теперь он наконец-то завершился. В результате бывшие жена и муж разделили имущество ровно пополам.

Как оказалось, итогом заседания осталась очень недовольна Елена Степаненко. По ее мнению, Петросян вывел крупные суммы из семейного бюджета на покупку элитной недвижимости для своей нынешней жены. В суде артистка претендовала на 70% имущества, сообщает КП. Кроме того, ей не понравилось то, что наиболее ценные картины достались ее бывшему мужу, а не ей.

Последний день суда совпал с 69-летием экс-супруги Евгения Вагановича, которое она праздновала дома. Как только пришло известие из зала заседаний, настроение именинницы резко испортилось. Гости сказали, что Степаненко мгновенно изменилась в лице, стала мрачной и раздражительной.

Как рассказал режиссер Анатолий Демидов, экс-супруга Евгения Петросяна намерена идти дальше – искать правду в Верховном суде.

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