«Я поменяла ему памперс»: Нюша засняла, как дочка помогает ей нянчить маленького братика

Певица поделилась трогательными кадрами. На один день она поменялась с Симбой ролями.

Нюша является известной певицей. Она может похвастаться большим количеством хитов. Примечательно, что артистка несколько лет назад вышла замуж за Игоря Сивова. Вскоре у пары родилась дочка Симба.

После этого Нюша стала большую часть времени посвящать семье. А в прошлом году она сделала паузу в карьере. Артистка родила второго ребенка. Теперь она растит сына, но его имя пока держит в тайне.

Не так давно Нюша решила переехать в Дубай. Она собирается жить на две страны. Примечательно, что артистка теперь рассказывает о том, как живет на новом месте. Она уже устраивала румтур по апартаментам.

Теперь в новом влоге певица поменялась ролями с трехлетней дочкой. Симба весь день играла роль, что она мама: готовила, ходила в магазин и воспитывала певицу.

В какой-то момент они решили поваляться на кровати с детьми. В кадр попали ножки малыша. Нюша прижимала их к лицу.

«Массажик» , — сказала Нюша. «Утренний массажик», — засмеялась Симба. «Вечерний уже», — отметила артистка.

Также дочка звезды помогала маме менять памперс братику. Мальчик на пеленальном столике дрыгал ножками и тянулся ручками к маме.

«Он играть хочет», — пояснила Симба. «Я поменяла ему памперс», — потом заявила она.

Поклонники пришли в восторг от трогательных кадров. Многие осыпали звездную семью комплиментами и похвалили заботливую дочку артистки.

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