Прямо на кухне: Нюша в костюме цвета Барби устроила танцы с маленьким сыном на руках

Нюша является популярной певицей. Она не скрывает, что в последнее время сделала паузу в карьере. Артистка в прошлом году снова стала мамой. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым и уже воспитывает дочку Симбу, которой три года.

А в конце декабря у нее родился сын. Пока имя и лицо мальчика пара скрывает. В феврале они приезжали в Москву, но в итоге решили вернуться в Дубай и жить на две страны.

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Теперь Нюша не только успевает растить деток, но и порой посещает вечеринки и концерты. Сивов присматривает за наследниками, когда певица хочет развеяться. Но порой они устраивают семейные прогулки.

А вот 7 апреля артистка опубликовала видео, на котором устроила танцы. Она предстала в костюме цвета Барби. На руках звезда держала сына. Она танцевала на кухне и когда была в детской.

На последний кадрах Нюша с малышом садится на стул, чтобы ее загримировали. Рядом бегает Симба, а вот бабушка готовит.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие также отметили, что артистка находится в отличной форме. Но фанатам уже не терпится увидеть сына звезды. «Как тебе идут эти нежные розовые оттенки», «Когда уже покажешь сына?», «Такая ты современная мама», «Одной рукой держишь, уже профессиональная мамочка», «Какая ты красивая тут», «Малыш такой крохотный», — стали писать подписчики.

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