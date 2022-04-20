«Едим хорошо»: постройневшая Наталья Фриске запечатлелась с дочкой, облаченной в лиловый боди

Новоиспеченная мама похвасталась тем, что похудела на 13 килограммов. Также Наталья Фриске отметила, что наследница ее только радует.

Жанна Фриске умерла в 2015 году. Певице было всего 40 лет. Для семьи ее уход из жизни стал настоящим горем. Более того, без мамы остался маленький Платон. Его взялся воспитывать отец Дмитрий Шепелев.

Из-за конфликта с родителями артистки он не дает ребенку видеться с бабушкой и дедушкой. Но недавно в семье произошло радостное событие. Сестра певицы Наталья стала мамой.

больше по теме Нежность: сестра Жанны Фриске отправилась с новорожденной дочкой на первую прогулку Новоиспеченная мама поделилась трогательными кадрами.

Еще зимой она перестала скрывать беременность. А недавно в одном из роддомов Москвы Фриске родила дочку. Девочку она назвала необычным именем Луна.

На днях новоиспеченная мама устроила для малышки первую фотосессию, а также вышла с ней прогулку. Наталья без стеснения делится домашними кадрами. На этот раз она запечатлелась с малышкой, которую облачила в лиловый бодик.

«Нам сегодня 12 дней, полет нормальный! Спим хорошо, едим хорошо, даем маме выспаться! Маме только нужно к врачу попасть, а то после родов спинка моя никак не придет в форму, зато я уже −13кг — это радует, когда добавлю спорт, надеюсь, быстро будут жирочки уходить», — поделилась она.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие также отметили, что Наталья похорошела. «Счастье нужно родить», «Какая красавица», «Наташенька, вы просто красавица», «Какие вы милые», «Просто чудо», «Малышка такая лапуля», «Очень стильно ее одеваете», — прокомментировали пост подписчики.

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