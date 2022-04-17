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«Разберемся, как будем воспитывать ребенка»: отец дочери Натальи Фриске высказался о наследнице

По словам Александра Титова, он не может передать свои ощущения.

«Разберемся, как будем воспитывать ребенка»: отец дочери Натальи Фриске высказался о наследнице
Наталья Фриске. Фото: Global Look Press

Отец дочери Натальи Фриске Луны парикмахер из мужского салона красоты Александр Титов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о своей наследнице.

Александр Титов
Александр Титов. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Я не могу передать сейчас свои ощущения. Великолепно! Как будем воспитывать ребенка? Разберемся».

Александр Титов

Между тем известно, что Александр Титов и Наталья Фриске давно расстались. Даже фамилию дочери Наталья Фриске дала свою. При этом она отмечала, что будет подпускать Александра к их общему ребенку.

Добавим, что больше всего рождению внучки рад отец певицы Жанны Фриске – Владимир. Он невероятно счастлив и буквально не отходит от ребенка.

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