«Разберемся, как будем воспитывать ребенка»: отец дочери Натальи Фриске высказался о наследнице

По словам Александра Титова, он не может передать свои ощущения.

Отец дочери Натальи Фриске Луны парикмахер из мужского салона красоты Александр Титов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о своей наследнице.

«Я не могу передать сейчас свои ощущения. Великолепно! Как будем воспитывать ребенка? Разберемся». Александр Титов

Между тем известно, что Александр Титов и Наталья Фриске давно расстались. Даже фамилию дочери Наталья Фриске дала свою. При этом она отмечала, что будет подпускать Александра к их общему ребенку.

Добавим, что больше всего рождению внучки рад отец певицы Жанны Фриске – Владимир. Он невероятно счастлив и буквально не отходит от ребенка.

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