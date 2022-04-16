В коконе, шапочке и даже бочонке: сестра Фриске поделилась кадрами с фотосессии маленькой дочки

Жанна Фриске умерла в 2015 году. Это стало трагедией не только для поклонников, но и я для близких. Тогда ее сын Платон лишился мамы, но его взял под свое крыло папа Дмитрий Шепелев.

Однако у него случился конфликт с родителями артистки, поэтому они не видят, как растет их внук. Но недавно в звездной семье произошло радостное событие. Сестра Жанны Наталья тоже стала мамой.

Она перестала скрывать беременность в феврале. Родственница певицы заранее приготовила придание и обустроила детскую. С отцом ребенка Александром она рассталась. 8 апреля в одном из роддомов в Москве Наталья родила дочку.

Несколько дней она хранила молчание, а потом раскрыла имя крохи — Луна. На днях новоиспеченная мама приехала домой. Она устроила для наследницы фотосессию.

В соцсети Фриске поделилась кадрами с малышкой. Девочка спала, когда ее фотографировали. Луну запечатлели в шапочке, а также ее уложили в кокон, а потом в бочонок. Получились нежные памятные фото. К слову, многие звезды устраивали такую фотосессию новорожденным: Кети Топурия, Наталья Подольская и другие звездные мамы.

Поклонники пришли в восторг. «Как же это мило», «Все так мимишно, нежно, просто зашкаливает милота», «Хочется увидеть фото счастливых твоих родителей с внучкой, которых мы любим!», «Очень круто», — прокомментировали пост подписчики.

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