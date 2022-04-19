Нежность: сестра Жанны Фриске отправилась с новорожденной дочкой на первую прогулку

Наталья Фриске является сестрой певицы Жанны Фриске. Она тоже была солисткой группы «Блестящие», но совсем недолго. Примечательно, что артистка умерла в 40 лет. Для всей семьи это стало большой утратой.

Сын певицы Платон теперь живет с папой Дмитрием Шепелевым, который не дает бабушке и дедушке даже навещать внука. Однако недавно в звездной семье произошло радостное событие.

Еще зимой Наталья объявила о беременности. А недавно она родила дочку в одной из столичных клиник. Для девочки сестра Жанны выбрала необычное имя Луна.

Недавно ее уже выписали из роддома. Она устроила для наследницы первую фотосессию. А вот на этот раз Фриске отправилась с малышкой на первую прогулку. Она запечатлелась с крохой дома, прижимая ее к себе. У девочки уже отросли густые волосы.

«У нас сегодня первая долгая поездка. Очень надеюсь, что будем спать всю дорогу», — отметила Фриске.

А потом она опубликовала фото, на котором засняла дочку в коляске на улице. Они утроили променад, насладившись теплой погодой. Поклонники восхитились трогательными кадрами.

«Как это мило», «Она у вас чудесная», «Имя прям очень подходит», «Наталья, вы и сама расцвели», «Ой, первые прогулки, так классно», «Девочка теперь ваша главная отрада», «Ну до чего трогательно», «Родили настоящее счастье», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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