«Полный улет!»: жена Петросяна отметилась на прогулке в куртке, за которой охотятся все модники

На такие модели советовал обратить внимание Александр Рогов.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отметилась в куртке — хите этого сезона. Подобные стеганые модели с минимумом декоративных элементов в стиле телогрейки ранее рекомендовал к покупке стилист и ведущий Александр Рогов.

Модный эксперт признался, что сам обожает куртки «а-ля телогрейки» и с удовольствием их носит. Сейчас, по словам Рогова, фэшн-дивы просто гоняются за ними, мечтая пополнить свой гардероб стильной и актуальной вещью.

«И если вы хотите быть на волне, то телогрейку или имитацию телогрейки обязательно купите! Очень классная вещь», — сказал Александр Рогов в эфире авторского YouTube-шоу Rogov live.

«Полный улет!», «Татьяна, как всегда, такая модная!», «Крутая куртка!» — похвалили Брухунову пользователи Сети.

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