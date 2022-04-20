«Присосались, как пиявки»: Шепелев пожаловался на друзей сына от Фриске

Дмитрию Шепелеву очень не понравилось, как дети вели себя на дне рождения ребенка.

Сыну Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске 7 апреля исполнилось 9 лет. Спустя 11 дней после именин ведущий неожиданно решил пожаловаться на друзей Платона, которые пришли к нему на торжество.

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Дмитрий Шепелев был раздражен их поведением на празднике – ребята, по его мнению, были излишне увлечены гаджетами.

«Большой получился праздник, очень яркий, гостей много. Удивило только одно. Когда дети прочухали, что у них с собой есть мобильные телефоны, им сразу стало не очень интересно следить за праздником. Гораздо интереснее было пилить селфи и прочее. Влипли. Присосались к экранам, как пиявки. Думаю, может быть, в следующем году просто разослать гостям видео с вечеринки?! Реально, всем будет проще», — возмутился Дмитрий Шепелев.

Отметим, что Дмитрий Шепелев ранее говорил о непростом и своенравном характере ребенка от его покойной подруги Жанны Фриске. На певице ведущий, напомним, так и не женился. Он до сих пор не может наладить отношений с ее родителями и запрещает им видеться с внуком, как рассказывают они.

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