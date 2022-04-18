Сын Фриске предложил Шепелеву «не вмешиваться со своими вонючими советами» в его жизнь

Несколько дней назад сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске отметил свое девятилетие. В своем возрасте Платон отличается сильным и своенравным характером, про который ведущий периодически рассказывает своим подписчикам.

В последнее время Платон увлекся рок-музыкой и отрастил длинный чуб. В своем телеграме Дмитрий Шепелев поведал, что сейчас переживает совершенно не знакомый ранее родительский опыт.

«Стараюсь выйти на новый уровень родительского мастерства, который заключается в том, чтобы научиться принимать желания ребенка, порой даже совершенно безумные: «Сегодня буду спать без одеяла», «Зацени мой стиль, шнурки на левой ноге завязал, а на правой не буду», «Покрашу волосы в синий», «Не вмешиваться со своими вонючими советами», а дать ему пережить свой опыт», — написал Шепелев.

Он признался, что порой ему очень хочется сказать сыну: «Слушай, ну что за бред, это тупо». Однако изо всех сил сдерживается, понимая, что ребенку нужно дать определенную долю свободы.

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