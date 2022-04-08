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«Такое в голову не приходило!»: Шепелев поразился таланту подросшего сына, который он унаследовал от Фриске

Накануне Платону Шепелеву исполнилось 9 лет.

«Такое в голову не приходило!»: Шепелев поразился таланту подросшего сына, который он унаследовал от Фриске
Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев. Фото: Global look press.

7 апреля сыну Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске исполнилось 9 лет. Его отец очень редко показывает мальчика публике, а от родственников ребенка со стороны бывшей гражданской жены и вовсе старается прятать.

Родители певицы и сестра Наталья говорят, что так и не наладили отношений с журналистом, Платона они не видели несколько лет.

Тем не менее на следующий день после именин Дмитрий Шепелев неожиданно для многих выставил в своем телеграме снимок подросшего старшего сына, который всерьез увлекся рок-музыкой и отрастил длинный чуб. Платон перенял музыкальный талант матери, поражая своими способностями отца.

Платон Шепелев. Фото: t.me/c/1662449939/6

«Мой старший сын Платон почти каждый день делится со мной песнями, которые он для себя открыл. Чаще всего мне достаточно послушать совсем чуть чтобы ответить: нравится или не нравится, ну или да, неплохо, похожа вот на ту или на эту.

Сегодня он мне говорит, что он, как я не делит песню на хорошую или плохую, а «ныряет» в нее и разбирает, что в ней и как, а еще думает о том, как он мог бы сделать ее лучше. Как интересно?! Мне такое никогда в голову не приходило! Похвалил! Абсолютно музыкальный подход», — удивился Шепелев.

Любопытно, что сестра Жанны Фриске родила дочь 8 апреля, на следующий день после дня рождения Платона. Малышка появилась на свет высокой и крупной.

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