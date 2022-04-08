«Такое в голову не приходило!»: Шепелев поразился таланту подросшего сына, который он унаследовал от Фриске

7 апреля сыну Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске исполнилось 9 лет. Его отец очень редко показывает мальчика публике, а от родственников ребенка со стороны бывшей гражданской жены и вовсе старается прятать.

Родители певицы и сестра Наталья говорят, что так и не наладили отношений с журналистом, Платона они не видели несколько лет.

Тем не менее на следующий день после именин Дмитрий Шепелев неожиданно для многих выставил в своем телеграме снимок подросшего старшего сына, который всерьез увлекся рок-музыкой и отрастил длинный чуб. Платон перенял музыкальный талант матери, поражая своими способностями отца.

«Мой старший сын Платон почти каждый день делится со мной песнями, которые он для себя открыл. Чаще всего мне достаточно послушать совсем чуть чтобы ответить: нравится или не нравится, ну или да, неплохо, похожа вот на ту или на эту.

Сегодня он мне говорит, что он, как я не делит песню на хорошую или плохую, а «ныряет» в нее и разбирает, что в ней и как, а еще думает о том, как он мог бы сделать ее лучше. Как интересно?! Мне такое никогда в голову не приходило! Похвалил! Абсолютно музыкальный подход», — удивился Шепелев.

Любопытно, что сестра Жанны Фриске родила дочь 8 апреля, на следующий день после дня рождения Платона. Малышка появилась на свет высокой и крупной.

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