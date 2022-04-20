Красиво присела: Дарья Пынзарь блеснула точеной фигурой на берегу моря

Бывшие участники «Дома-2», а ныне его ведущие, Дарья и Сергей Пынзарь живут на две страны. Сразу после съемок в Москве они отправляются в Турцию, где обзавелись недвижимостью.

Дарья Пынзарь не раз признавалась, что обожает эту страну за тепло, солнце и море.

В Аланье Дарья Пынзарь любит проводить время на пляже. На этот раз она поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлена на берегу моря.

Дарья Пынзарь кокетливо присела на шезлонг, стоящий прямо у воды. Дарья продемонстрировала красивую фигуру, представ в топе и розовых трусиках от купальника. Под фото она призналась в любви к своей семье.

«Недавно у меня спросили, что у меня на первом месте и что главное для меня, я сказала, что — я. Люблю свою семью, свою кошку, все что окружает меня, потому что я это выбрала сама и это моя жизнь. Все что меня окружает это и есть мое «я» и мой выбор», — объяснила Дарья Пынзарь.

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