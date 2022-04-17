«Моя лучшая компания»: Дарья Пынзарь разомлела в жарких объятиях мужа

Бывшие участники «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзарь доказали, что их чувства все еще свежи.

Экс-участники «Дома-2», а ныне ведущие этого реалити-шоу Дарья и Сергей Пынзарь 5 мая отпразднуют одиннадцать лет со дня своей свадьбы.

Их семья – одна из самых крепких, вышедших с проекта «Дом-2». У Дарьи и Сергея подрастают два сына Артем и Давид.

Несмотря на годы, прожитые вместе, Сергей и Дарья Пынзарь сумели сохранить свежесть чувств. Дарья Пынзарь часто признается, что они не просто муж и жена, но еще и самые близкие друзья.

На днях Дарья и Сергей Пынзарь воссоединились в Турции после разлуки. Дарья Пынзарь в течение некоторого времени была занята на съемках «Дома-2» в Москве, а Сергей все это время находился с сыновьями в Аланье.

В микроблоге Дарья Пынзарь поделилась совместным фото с мужем, на котором видно, что она просто млеет в его объятиях.

«Сергей Иванович моя лучшая компания», — подписала кадр Дарья Пынзарь.

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