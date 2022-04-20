«Всегда вспоминаю тот первый день»: Волочкова ностальгирует по отношениям с экс-бойфрендом Олегом

Звезда балета Анастасия Волочкова предалась воспоминаниям о своей первой встрече с нынешним экс-избранником Олегом.

Балерина поделилась снимком в телеграм-канале, на котором предстала у входа в нотариальную контору.

«У этой двери мы впервые встретились с Олегом 20.07.2020. За все время нашего общения и по сей день так много было пройдено вместе!

И каждый раз приезжая в эту нотариальную контору, я всегда вспоминаю тот первый день», — поделилась Анастасия Волочкова.