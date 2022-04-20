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«Всегда вспоминаю тот первый день»: Волочкова ностальгирует по отношениям с экс-бойфрендом Олегом

На балерину Анастасию Волочкову нахлынули воспоминания о романе.

«Всегда вспоминаю тот первый день»: Волочкова ностальгирует по отношениям с экс-бойфрендом Олегом
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Звезда балета Анастасия Волочкова предалась воспоминаниям о своей первой встрече с нынешним экс-избранником Олегом.

Балерина поделилась снимком в телеграм-канале, на котором предстала у входа в нотариальную контору.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова показала судьбоносное место. Фото: соцсети

«У этой двери мы впервые встретились с Олегом 20.07.2020. За все время нашего общения и по сей день так много было пройдено вместе!

И каждый раз приезжая в эту нотариальную контору, я всегда вспоминаю тот первый день», — поделилась Анастасия Волочкова.

Стоит добавить, что Анастасия Волочкова сумела сохранить с Олегом дружеские отношения. Недавно экс-избранник сопровождал Анастасию Волочкову в поездке в Санкт-Петербург.

В родной город балерина ездила, чтобы возглавить жюри детского балетного конкурса.

От той поездки у Анастасии Волочковой остались только самые позитивные впечатления и теплые воспоминания.

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Анастасия Волочковабывший возлюбленныйзнакомствоностальгия