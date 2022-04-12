«Это было романтично»: Волочкова призналась, что ездила в Санкт-Петербург с экс-возлюбленным Олегом

Балерина Анастасия Волочкова поблагодарила бывшего бойфренда за внимание к ней.

Звезда балета Анастасия Волочкова несколько дней провела в родном городе Санкт-Петербурге. Балерина была председателем жюри детского конкурса и провела мастер-класс для юных танцовщиков.

Как оказалось, в Санкт-Петербург Анастасия Волочкова ездила в сопровождении своего бывшего избранника Олега. Об этом звезда рассказала в своих соцсетях.

«Мое путешествие в родной Санкт-Петербург мне помог осуществить мой бывший любимый человек Олег. Он был инициатором моей поездки к маме и папе год назад и сам отвез. Я тогда впервые ехала в Питер на машине. Это было очень романтично. Год спустя это путешествие повторилось, за что я очень благодарна Олегу. Мы знаем друг друга почти два года и многое прошли вместе. Это бесценно — сохранять добрые, светлые и теплые отношения!» — поделилась Анастасия Волочкова.

На этот раз в Санкт-Петербурге Анастасия Волочкова успела встретиться с мамой и своими друзьями. Поездку она назвала очень душевной.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.