Анастасия Волочкова поставила хейтеров на место: «И я, красивая, живу, как хочу»

Известная балерина Анастасия Волочкова довольно часто подвергается критике в Сети. Хейтеры пишут ей оскорбления по любому поводу.

В телеграм-канале Анастасия Волочкова решила поставить разом всех на место, опубликовав обращение к тем, кто любит обсуждать каждый ее шаг.

Особенно часто Анастасии Волочковой достается нет, не за шпагаты, а за пристрастие к спиртному. Балерина пригласила хейтеров на свои выступления.

«Мои золотые, так вы приходите и посмотрите, может ли алкоголик совершать для вас так профессионально свои па? И вас не должен заботить мой образ жизни. Да, я в своей уже все сделала! Я вам всем покажу свою моду по-волочковски! И я красивая, живу, как хочу! Вам же без меня скучно, а мне без вас нет!» — написала Анастасия Волочкова.

Балерина заявила, что злобные комментарии по поводу ее поведения и персоны, смешны.

Анастасия Волочкова уверена, что хейтерами движет зависть к ее успешной жизни, к тому, что она любит и любима.

«А вам не все равно ли, что я ем, пью, в обнаженном виде ли я на своем участке окунаюсь в свою, а не в вашу ледяную купель? Дорогие мои, я вас всех очень люблю! У нас пол страны бухает, а вы меня с бокалом изысканного напитка считаете алкоголиком? Это ваше право. Но пока мое писанье под мою елочку стало достоянием федеральных каналов, я многим дам прокакаться тем проектом, который я вскоре представлю!» — пообещала Анастасия Волочкова.

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