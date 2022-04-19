«Не без трудностей»: Ольга Гажиенко из «Дома-2» раскрыла правду о своем браке с Ильей

Экс-участница реалити-шоу Ольга Гажиенко призналась, что ее семья далеко не идеальна.

В сентябре этого года исполнится десять лет со дня свадьбы экс-участников «Дома-2» Ольги и Ильи Гажиенко.

За это время на свет появились два сына пары Кирилл и Лев, а Ольга и Илья ни разу не дали повода сомневаться в том, что их союз нерушим и крепок.

Правда, Ольга Гажиенко рассказала в микроблоге, что их отношения с Ильей нельзя назвать безоблачными. Она завидует идеальным союзам, но считает, что такие — большая редкость.

«Для меня семья — это прежде всего про счастье. Но не без трудностей, к сожалению.

Тут вопрос, чего в жизни больше: счастья или трудностей? Если первого, значит есть ради чего стараться, как мне кажется. Но вдруг есть и правда счастливчики, у которых все легко и просто», — высказалась Ольга Гажиенко.

Публикацию она сопроводила снимком, на котором запечатлена вся ее семья — сама Ольга, муж Илья Гажиенко и сыновья пары Кирилл и Лева.

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