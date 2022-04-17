Было – стало: как выглядели до похудения Пинчук, Черно, Агибалова, Дашко, Воловичева из «Дома-2» и какими стройными стали сейчас

Экс-участницы реалити-шоу, которые сумели продемонстрировать лучшие версии себя и находящиеся на пути к этому.

Борьба с лишним весом – дело сложное и порой кажется, невыполнимое. Если вы еще не знаете, будете ли худеть к лету, пусть истории эти девушек из «Дома-2» послужат для вас хорошей мотивацией. Они доказывают, что похудеть можно в любом возрасте. Главное — полюбить себя и захотеть увидеть лучшую версию из возможных.

Ирина Пинчук

Поклонники «Дома-2» помнят Иру Пинчук стройной миниатюрной брюнеткой. Но все изменилось, когда Ира вышла замуж за Арая Чобаняна и забеременела. Во время ожидания сына Давида Ира Пинчук демонстрировала отменный аппетит и в итоге набрала неприличное количество килограммов.

После рождения Давида Ира Пинчук весила 80 килограммов при своем небольшом росте – 165 сантиметров. Ира признавалась, что в этом весе ей было ужасно некомфортно.

Так что, она взяла себя в руки. И за несколько месяцев избавилась от двадцати с лишним килограммов. Сейчас Ирина Пинчук демонстрирует стройность, ее вес – чуть больше пятидесяти килограммов.

Ирина Агибалова

Экс-участница «Дома-2», телебабушка Ирина Агибалова пришла на проект корпулентной дамой. В тот момент ей было 45 лет, но ягодкой назвать ее в тот момент язык не поворачивался.

Зато к своим 57-ми годам Ирина Агибалова невероятно расцвела и похорошела. Сейчас она явно является лучшей версией себя.

Ирина Александровна проделала большую работу над собой, чтобы из грузной дамы с лишним весом превратиться в стройную женщину. Сейчас Ирина Агибалова обожает носить облегающие платья, которые подчеркивают ее стройность.

Саша Черно

Саша Черно – дама очень фактурная. Поклонники «Дома-2» прекрасно помнят ее яркую внешность и впечатляющие формы и объемы. На проекте для Саши Черно устраивали перезагрузку. С ней работали диетологи и тренеры.

На какое-то время ей даже удалось похудеть. Но мотивация была слабой, Саша Черно вновь набрала лишний вес и бороться с ним решила уже после рождения сына Стефана.

В октябре прошлого года Саша Черно пошла на кардинальные меры. И в начале апреля сообщила об ошеломительных результатах. Она похудела на 50 килограммов! И останавливаться на этом не планирует. Поклонники теперь часто делают Саше Черно комплименты, хваля ее за усердие и силу воли и отмечая, что та, и правда, стала намного стройнее.

Инна Воловичева

Инна Воловичева пришла на «Дом-2» 27-летней девушкой и впечатлила всех не только экстравагантным поведением, но и внешностью. При росте 180 сантиметров Инна весила порядка 200 килограмм.

Одно время она даже вела в микроблоге «Дневник жирной женщины», в котором рассказывала о своих похождениях, делясь весьма неприятными моментами из личной жизни, связанными с лишним весом.

Уже на «Доме-2» Инна Воловичева начала бороться с лишним весом и избавилась от 20 килограммов. Усовершенствованием своего тела Инна Воловичева занимается и по сей день. Теперь ее вес – 72 килограмма, а объем талии – 75 сантиметров.

Анастасия Дашко

Блондинка Анастасия Дашко на проекте «Дом-2» была девушкой модельных параметров – хороший рост, стройная. Но последующие события в жизни – колония, замужество, рождение двоих детей – сказались на фигуре Анастасии Дашко не лучшим образом. Она прибавила в весе и утратила свое обаяние.

Участие в программе телеканала ТНТ «Перезагрузка» в 2020-м году помогло Анастасии Дашко посмотреть на себя по-другому, полюбить себя, начать баловать и как следствие – похудеть.

Она признавалась, что лишний вес был для нее катастрофой. При росте 168 сантиметров Анастасия Дашко весила 74 килограмма, теперь в ней чуть больше 60 килограмм. Настя чувствует себя красивой и счастливой.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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