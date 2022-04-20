Меган Маркл покинула принца Гарри и рванула в Америку

Меган Маркл и принц Гарри после длительного перерыва появились в свете в Европе. Однако герцогиня Сассекская неожиданно для многих экстренно улетела домой в Америку. Предполагалось ранее, что она задержится в Гааге, где ее муж принимает участие в «Играх непобежденных» еще на три дня.
Меган Маркл не стала объяснять своего поступка широкой публике, поэтому в свете выдвигают разные причины.
Во-первых, она жаловалась, что скучает по детям и могла улететь к ним. Во-вторых, жена принца Гарри уже порядком отвыкла от такого пристального внимания прессы и народа и могла просто утомиться от этого. В-третьих, некоторые СМИ и паблики активно критиковали ее за внешний вид и поведение во время визита. Обладающая своенравным характером Меган Маркл способна таким образом сказать свое «фи» акулам пера.
Ну а принц Гарри явно на сей раз решил не ехать за своей женой — вскоре предстоит празднование Платинового юбилея правления королевы. Елизавета II пригласила внука на церемонию.
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