Меган Маркл покинула принца Гарри и рванула в Америку

Меган Маркл и принц Гарри после длительного перерыва появились в свете в Европе. Однако герцогиня Сассекская неожиданно для многих экстренно улетела домой в Америку. Предполагалось ранее, что она задержится в Гааге, где ее муж принимает участие в «Играх непобежденных» еще на три дня.

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Меган Маркл не стала объяснять своего поступка широкой публике, поэтому в свете выдвигают разные причины.

Во-первых, она жаловалась, что скучает по детям и могла улететь к ним. Во-вторых, жена принца Гарри уже порядком отвыкла от такого пристального внимания прессы и народа и могла просто утомиться от этого. В-третьих, некоторые СМИ и паблики активно критиковали ее за внешний вид и поведение во время визита. Обладающая своенравным характером Меган Маркл способна таким образом сказать свое «фи» акулам пера.

Ну а принц Гарри явно на сей раз решил не ехать за своей женой — вскоре предстоит празднование Платинового юбилея правления королевы. Елизавета II пригласила внука на церемонию.

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