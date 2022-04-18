Меган Маркл по-королевски подчеркнула смуглость своей кожи элегантным костюмом цвета снега

Герцоги Сассекские вышли в свет впервые за два года.

Меган Маркл и принц Гарри два года не выходили в свет, поэтому их появление в Европе сейчас у всех на слуху.

Герцоги Сассекские совершают турне, в котором главной целью станут спортивные соревнования для военнослужащих, пострадавших в боевых действиях.

Меган Маркл появилась на публике в лаконичном и модном брючном костюме свободного кроя белоснежного оттенка. Он великолепно подчеркивал смуглость ее кожи.

Герцогиня сделала легкую укладку с распущенными волосами «а-ля пляжные локоны», но при этом подчеркнула свой статус часами Cartier. Их подарил Меган Маркл ее муж принц Гарри, они достались ему от матери — принцессы Дианы.

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