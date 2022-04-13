Меган Маркл нанесла удар по самолюбию королева Нидерландов

Герцогиня хотела встретиться с монаршей особой, а та отвергла ее.

С 16 по 22 апреля Меган Маркл и принц Гарри совершат тур по Нидерландам. Герцог Сассекский будет участвовать в «Играх непобежденных», которые проводятся между бывшими и действующими военными.

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Меган Маркл и ее муж обратились к королеве Максиме и королю Виллему-Александру с просьбой принять их на своей вилле и провести аудиенцию. Впервые за всю историю им было отказано в этом. А остановиться монаршая чета рекомендовала паре в гостинице, сообщает Elle.ru.

Судя по всему, столь жесткое обращение с герцогами Сассекскими стало следствием их пренебрежительного отношения к королеве Великобритании Елизавете II.

Несколько месяцев назад они отказались посещать Британию под предлогом опасности и проигнорировали день памяти принца Филиппа.

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