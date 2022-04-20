Уже на Петровке: арестовали адвоката Максима Галкина Вадима Лялина

Звездный адвокат Вадим Лялин арестован, в настоящий момент находится в изоляторе временного содержания на Петровке, сообщает МК.ru.

Правоохранителя подозревают в делах, связанных с мошенничеством. Адвокатская палата приостановила статус Лялина.

Издание пишет, что в Сети распространено видео, на котором сотрудники спецслужб устроили погоню за «Ламборгини» Лялина, а затем заблокировали дорогое авто.

Лялин сейчас находится в камере с мужчиной, экс-сотрудником правоохранительных органов, которого также подозревают в мошенничестве. Версия о том, что во время задержания Лялин был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, озвученная некоторыми телеграм-каналами, не соответствует действительности.

Во время задержания Вадим Лялин не пострадал, травм не получил.

Вадим Лялин известен в Москве тем, что часто защищает интересы российских звезд, в частности, артиста Максима Галкина, футболиста Романа Широкова, рэпера Ромы Жигана, жены футболиста Павла Мамаева Аланы Мамаевой, музыканта Стаса Костюшкина.

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