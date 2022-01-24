Даже паспорт не спросили! Как нанимают персонал в поселке, где ограбили вдову Градского

Корреспонденты КП решили провести эксперимент: устроиться на работу в элитный поселок, где живет вдова Александра Градского Марина Коташенко и где ограбили ее на 100 миллионов рублей. Ведь по одной из версий следствия, наводку на эти средства сделал кто-то из работников Дома народного артиста.

В результате журналистка без педагогического образования, всякого опыта работы с детьми и без рекомендаций с легкостью устроилась через агентство в элитном поселке на работу к богатой маме троих детей. Правда, проработав день и поняв, что у нее даже паспорта не спросили, отказалась от дальнейшего сотрудничества.

Ситуацию прокомментировал адвокат, бывший сотрудник спецподразделения МВД.

«Ситуация очень странная. В кадровом агентстве обычно дают заполнить анкету, берут копию паспорта, плюс, если это приличное агентство, они в обязательном порядке проверяют разрешение на работу (у иностранных граждан) и регистрацию. Как в противном случае они будут заключать трудовой договор? Подобное пренебрежение элементарными правилами безопасности может привести к тому, что наниматель станет жертвой обмана, преступления, а найти виновных будет практически невозможно», — сказал изданию юрист.

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