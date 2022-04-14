«Я всегда плачу за песни, если они не мои»: Костюшкин раскрыл суть конфликта с Монеточкой

По словам музыканта, Лиза просто должна была хоть раз ему позвонить.

Певец Стас Костюшкин в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» раскрыл суть конфликта с коллегой Лизой Монеточкой, у которой он в итоге отсудил полмиллиона рублей за композицию.

«У меня на самом деле не было желания побеждать. Я хотел договориться с девочкой. Но суд у меня был не с девочкой, а с компанией и юристами, которые сказали: «Вы можете сколько угодно судиться, но вам ничего не светит». Я думал, что мы может как-то по-другому говорить». Стас Костюшкин

По словам Стас Костюшкина, восемь лет назад на YouTube появилась песня еще никому неизвестной певицы Лизы.

«Мне сказали, что там девочка перепела мою композицию «Женщина, я не танцую». Я тогда, конечно, разрешил. Потом она стала Монеточкой. Ездила на концерты с этой песней. У нее она называлась – «Мама, я не зигую».

Как отметил Стас Костюшкин, он сказал после такого поворота, что правообладатель песни должен получить определенную сумму, если его композицию кто-то поет.

«Я всегда плачу за песни, если они не мои. Мне сказали, что не готовы отдать сто тысяч рублей, которые я попросил. Мне никто больше не звонил. Все, что я отсудил – уйдет юристам. Дело не в деньгах. Просто Лиза должна была мне хоть раз позвонить и все решить», — заявил Стас Костюшкин.

Напомним, что Стас Костюшкин посчитал, что композиция Лизы Монеточки очень похожа на его хит «Мама, я не танцую». Он обвинил исполнительницу в плагиате и выиграл дело.

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