Федорова в черном платье с пышной юбкой с перьями предстала на танцах

Оксана Федорова уже много лет является медийной персоной. Она работала на телевидении, а потом стала редактором журнала и организатором разных мероприятий.

Победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная» даже спустя 20 лет может похвастаться стройной фигурой. Она стала мамой двоих детей. Однако это не мешает ей строить карьеру и регулярно выходить в свет.

На этот раз Федорова побывала на Champions’ Ball 2022, где приняли участие лучшие профессиональные танцоры. Предстала на паркете и светская львица, которая уже много лет занимается танцами. Она также организовывает балы.

Для такого случая брюнетка облачилась в платье с пышной юбкой с перьями. Наряд позволил ей показать стройные ножки. Оксана дополнила образ туфлями на каблуке.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 44-летняя звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Моя самая самая невероятная», «Какая вы красивая», «Как вам идут такие наряды», «Просто само очарование», «Очень стройная», «Как приятно видеть ухоженных женщин», «Любуюсь вашими ногами», «Просто слов нет, очень красивые», «Ох, вы превосходно смотритесь в этих перьях», — прокомментировали пост подписчики.

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