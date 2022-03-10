Бархатная роскошь: Оксана Федорова в костюме с зауженными брюками щегольнула на публике

Оксана Федорова является известной моделью. В свое время она стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». С короной Оксана ходила недолго, но завоевала любовь сотен тысяч поклонников.

Теперь она ведет разные мероприятия и регулярно выходит в свет. Примечательно, что в свои 44 года светская львица по-прежнему может похвастаться стройной фигурой. Многие восхищаются ее моложавым видом.

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Недавно Федорова посещала церковь и играла с детьми. Теперь она часто посещает театр, а на днях ей удалось побывать в консерватории в Москве.

Победительница конкурсов красоты покрасовалась в бархатном костюме с зауженными брюками и жакетом с драпировкой из ткани. Наряд визуально удлинил ее ноги и сделал талию тоньше. Оксана также надела туфли-лодочки.

«В этот мартовский день я хочу поделиться незабываемыми впечатлениями, которые мне подарил визит в Консерваторию в рамках проекта «Музыкальная Москва» моего благотворительного фонда. Главное сокровище Большого зала Консерватории — легендарный орган, который бал создан знаменитым органостроителем Аристидом Кавайе-Коллем. Так вышло, что этот заказ был последним в жизни выдающегося мастера — он не дожил до исторического момента, когда его шедевр оказался в Московской консерватории», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие написали для нее комплименты. «Какая вы все-таки чудесная!», «Очень красивая», «Вы вообще не меняетесь», «Как вы хороши», «Наряд бесподобный», «Никто так утонченно не одевается, как вы», «Просто идеальная женщина», «Как вам удается так выглядеть? Просто мечта», — написали пользователи Сети.

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